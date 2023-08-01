كنيسة العذراء بمدينة نصر تحتفل بذكرى القديس يوسف النجار الليلة

تقيم كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسول، اليوم الثلاثاء، القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة ذكرى القديس يوسف النجار، وذلك بمقرها في منطقة مدينة نصر بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

تستضيف كنيةس القديس الأنبا أنطونيوس الطقو الروحية خلال هذا اللقاء متضمنة اقامة القداس الإلهي والتسبحة، وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس.

يعتبر القديس يوسف النجار، صاحب البصمة الأولى في حياة العائلة المقدسة والذي شاركها رحلة هروبهم إلى أرض مصر بعدما طغى هيرودس الملك وأمر جنودة بقتل الأطفال في سن عامين مادون، فظهر الملاك للقديس يوسف –خطيب العذراء- وأرشده للهروب إلى أرض الكنانة ليحتمي في صحرائها من الخوف.

تستعد الكنائس القبطية الخميس المقبل، للاحتفال الذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، الذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها لمدة 40 عامًا، خلفًا لمثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" وأعاد إليها الحياة الروحية من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر وحرص على توحيد المسيحية كما أظهر موقفًا وطنيًا كبيرًا حين وقف أمام العالم يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه".

ولد البابا شنودة بإسم "نظير جيد" في 3أغسطس من عام 1923 بقرية سلام بمحافظة أسيوط، وعاش في في ظروف قاسية بعدما رحلت أمه فور ميلاده متأثرة بحمى النفاس، وكانت سيدات القرية يتناوبن لرعايته وهو فى المهد، ويذكر مثلث الرحمات البابا شنودة عن هذه المرحلة في حديثه الأخيرة أنه رغم ما وصل إليه لا يزال "مديونًا لهن".