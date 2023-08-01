فعاليات وأنشطة في كنيسة مارمينا بالإسكندرية غدًا.. تفاصيل

تواصل كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي، نشاطها الرعوي، غدًا الأربعاء، من خلال إقامة فعاليات روحية بمقرها في منطقة فلمنج بالإسكندرية بدءًا من الساعة السابعة والنصف صباحًا.

يستمر اللقاء إلى أن يستغرق ساعتين بعد أن يفتتح طقوسه الروحية خورس الشمامسة الذي يطبق خلال القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة الآباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

الكنائس القبطية تستعد للاحتفال بذكرى ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة

تستعد الكنائس القبطية الخميس المقبل، للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، الذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها لمدة 40 عامًا، خلفًا لمثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" وأعاد إليها الحياة الروحية من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر وحرص على توحيد المسيحية كما أظهر موقفًا وطنيًا كبيرًا حين وقف أمام العالم يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه".

ولد البابا شنودة باسم "نظير جيد" في 3أغسطس من عام 1923 بقرية سلام بمحافظة أسيوط، وعاش في ظروف قاسية بعدما رحلت أمه فور ميلاده متأثرة بحمى النفاس، وكانت سيدات القرية يتناوبن لرعايته وهو فى المهد، ويذكر مثلث الرحمات البابا شنودة عن هذه المرحلة في حديثه الأخيرة أنه رغم ما وصل إليه لا يزال "مديونًا لهن".