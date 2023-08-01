عاجل
الرئيس السيسي: الاهتمام بصحة المواطن المصري أولوية قصوى الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مساعد وزير الخارجية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل  القاضى حسنى عبداللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء بمكتبه بدار القضاء العالى  السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم وذلك لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد.

 

جاء هذا بحضور القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام وذلك لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد.

 

عبداللطيف يستقبل عددًا كبيرًا من الشخصيات القضائية المهمة 

 

يذكر أن القاضى حسنى عبداللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عددا كبيرا من الشخصيات القضائية المهمة لتقديم التهنئة.

 

استقبل القاضى حسنى عبداللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بدار القضاء العالى الدكتور رابح رتيب بسطا نائب رئيس جامعة بني سويف عميد كلية حقوق بني سويف وذلك لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد.

txt

النقض تحدد جلسة لنظر طعون المتهمين في قضية شهيدة الشرف بالدقهلية

txt

النقض ترفض طعن متهم بالاتجار في الحشيش وحيازة سلاح ناري

مواد متعلقة

النقض ترفض طعن متهم بالاتجار في الحشيش وحيازة سلاح ناري

النقض تؤيد المشدد لمتهمين بسرقة مواطن بالطريق العام
الجريدة الورقية