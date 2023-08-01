رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل مساعد وزير الخارجية

استقبل القاضى حسنى عبداللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء بمكتبه بدار القضاء العالى السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم وذلك لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد.

جاء هذا بحضور القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام وذلك لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد.

عبداللطيف يستقبل عددًا كبيرًا من الشخصيات القضائية المهمة

يذكر أن القاضى حسنى عبداللطيف استقبل خلال الأيام الماضية منذ توليه مهام منصبه عددا كبيرا من الشخصيات القضائية المهمة لتقديم التهنئة.

استقبل القاضى حسنى عبداللطيف، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بدار القضاء العالى الدكتور رابح رتيب بسطا نائب رئيس جامعة بني سويف عميد كلية حقوق بني سويف وذلك لتقديم التهنئة على توليه منصبه الجديد.