إقبال عربى على الاستثمار وتملك العقارات بالساحل الشمالى

أحمد أهاب يطالب بالتسويق لهذه المنطقة فى البورصات السياحية العالمية فى برلين ولندن

كشف المهندس أحمد أهاب عضو لجنة التطوير العقارى بجمعية رجال الأعمال المصريين عن وجود إقبال كبير من الأشقاء العرب على شراء وحدات بمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالى هذه الفترة نتيجة لتسليط الضوء على المنطقة بشكل كبير من خلال الفعاليات والمهرجانات التى تتم الآن بالمنطقة.

وأشار المهندس أحمد أهاب فى تصريحات له اليوم إلى أن امتداد الساحل الشمالى بداية من العلمين الجديدة ومرورا بسيدى عبدالرحمن إلى منطقة رأس الحكمة يشكل فرص واعدة للاستثمار هناك فى القطاع العقارى ويجذب المصريين والعرب على حد سواء فى التطوير العقاري. فهناك شركات كبرى لها تاريخ تنفذ مشروعات فى هذه المنطقة ومنها شركات عربية خليجية أيضاً تضخ استثمارات بالمليارات فى هذه المنطقة لما تتمتع به من عناصر جذب كبيرة سواء شواطئ متميزة ومناظر خلابة وقربها من القاهرة والإسكندرية ومطروح.

وأضاف المهندس أحمد أهاب أن منطقة رأس الحكمة على سبيل المثال هناك ينتظرها مستقبل واعد يماثل ما هو موجود بالعلمين الجديدة وستتحول منطقة رأس الحكمة خلال الفترة المقبلة إلى مدينة سياحية وترفيهية متكاملة من طراز فريد.

وأشار «أهاب» إلى وجود عنصر جذب مهم لاستثمار الأشقاء العرب والخليجيين وإقبالهم على شراء وحدات وفيلات بهذه المنطقة لأنها رغم ما تتميز به من عناصر جذب قوية إلا أن أسعار العقارات بها تعد الأرخص سعرا فى ظل انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار فى الفترة الأخيرة وهذا أعطى ميزة تنافسية للساحل الشمالى مقارنة بشراء أى عقار مماثل فى دول أخرى.

واقترح المهندس أحمد أهاب المزيد من التسويق لهذه المنطقة عالميا من خلال البورصات السياحية المختلفة بدول العالم مثل بورصة برلين ولندن السياحيتين، وكذلك معرض الفيتور فى أسبانيا ومهرجان السياحة والسفر فى دبى وغيرها من المعارض والبورصات السياحية وذلك بمشاركة شركات السياحة وأيضاً شركات التطوير العقارى بالمناطق والمدن السياحية بمصر.

ونوه إلى ضرورة التوسع فى إقامة وتنظيم المعارض العقارية خارجيا بمشاركة الشركات العقارية والمطورين المصريين لعرض مشروعاتهم المختلفة والترويج لها وتسليط الضوء على المميزات التى تقدمها الدولة المصرية للذين يتملكون عقارات بمصر متعلقة بالإقامة والتأشيرات والجنسية وما إلى ذلك.