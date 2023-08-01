طارق العشري يكشف أهدافه مع الاتحاد السكندري وصفقات الموسم الجديد

كشف طارق العشري المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري، عن أهدافه مع الفريق خلال الموسم المقبل بعد التعاقد معه.

وقال العشري فى تصريحات إذاعية مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لأول مرة منذ فترة طويلة اتولي تدريب نادي منذ فترة الاعداد، عكس الفترة الماضية عندما كنت اتولي فريق كان فى وسط الموسم".

وأضاف: " لكن الآن أنا مع الاتحاد السكندري ولدي رغبة فى النجاح، هو فريقي في البداية وبيتي والظروف الآن تسمح للنجاح ، واشكر الجماهير فى رغبتهم أن أصبح متواجد".

العشري: قادر على نقل الاتحاد لمنطقة فنية رائعة

وتابع: " كنت أرغب طوال حياتي أن أكون مدرب للاتحاد ، وان شاء الله قادر على نقل الفريق لمنطقة فنية رائعة ويستحقها، قبل أن أكون مدرب للاتحاد أنا مشجع له ".

واختتم:" أنا لدي أهداف ولابد أن تتحقق مع الاتحاد السكندري، أنا عشت داخل الفريق السكندري لمدة 25 عام، وانا ليس غريب، الفترات الماضية كانت الأجواء لا تناسبني، لكن الآن أشعر أن هذا الوقت المناسب لتولي الاتحاد السكندري، وهناك استقرار إداري.