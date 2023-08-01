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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

عودة الصيد بالسنار بالبحر الأحمر بعد توقف شهرين

الصيد
الصيد

 تُستأنف اليوم الثلاثاء، أعمال الصيد بحرفة السنار بالبحر الأحمر، وذلك بعد شهرين من الإغلاق وحظر الصيد بمختلف أنواعه والتداول لأسماك البحر الأحمر بالمطاعم والمحلات التجارية والحلقات.

ومن المقرر استئناف أعمال الصيد بحرفة السنار بالبحر الأحمر، بعد انتهاء المدة التي قررتها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومحافظ البحر الأحمر في وقف عمل مراكب الصيد وقرار المحافظ بمنع الصيد بمراكب النزهة والسياحة والركوبة بأجر، وانتهاء حظر تداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم والأسواق والذي استمر تطبيقه منذ الأول من يونيو الماضي وحتى نهاية يوليو، فيما يستمر حظر الصيد لحرفتي الجر والشانشولا، وسيجري استئناف الصيد الترفيهي للهواة بكل أنواعه من خلال مراكب النزهة أو الركوبة بأجر بعد انتهاء فترة قرار الحظر.

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