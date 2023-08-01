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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو: أرسلنا 850 ألف دولار لـ سبورتنج لشبونه لحل أزمة القيد

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق ونادي الزمالك ، أن بالفعل مسؤولو الفارس الأبيض أرسلوا لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي جزء من الغرامة الموقعة على النادي من أجل حل أزمة إيقاف القيد.

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وقال أحمد حسام ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مسؤولو الزمالك ارسلوا 850 ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة من أجل تقسيط الغرامة لفك أزمة القيد، وننتظر فقط إلغاء إيقاف القيد من أجل التعاقدات الجديدة.

وأضاف:" بجانب أن نادي الزمالك يسعي أيضا لحل أزمة مستحقات اللاعب اتشيمبونج من أجل فك الأزمة.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسر أمس أمام الشباب السعودي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة العربية ، ويستعد لمواجهة النصر السعودي المباراة المقبلة فى الجولة الثالثة من البطولة العربية.

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