إزالة 34 حالة تعدٍ على بحر قارون بالفيوم

شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، حملات عدة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على المجاري المائية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطهير الجاري تنفيذها بالترع.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري بالفيوم، والمهندس على عبدالمجيد رئيس مصلحة الري والمهندس نادي جرجس رئيس قطاع الري بالفيوم.

أوضح وكيل الوزارة أن أعمال التطهير تأتي فى إطار خطة المديرية لإزالة كافة التعديات على الترع والأباحر كافة بمراكز المحافظة كافة لضمان سهولة وصول مياه الري إلى النهايات، خلال فصل الصيف.

خلال ذلك قامت إدارة ري غرب الفيوم برئاسة المهندس محمود مصطفى السيلي مدير عام الإدارة، بتنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع قوات الأمن وشرطة الموارد المائية والري، لإزالة حالات سرقة مياه الري على جانبي بحر قارون وامتداد قارون بنطاق هندسة ري يوسف الصديق.

أكد مدير إدارة ري غرب الفيوم أن الحملات أسفرت عن إزالة عدد 34 حالة تعدٍّ على جانبي الترع، عبارة عن مواسير مخالفة وشفاطات على جانبي بحر قارون وفروعه تستخدم لسرقة مياه الري، وذلك بالتنسيق مع شرطة الموارد المائية والري بالفيوم، وبحضور المهندس مصطفى جودة مدير الهندسة.

وفي السياق نفسه، قام المهندس مصطفى جودة مدير هندسة ري يوسف الصديق وبحضور المهندس محمد زيدان مدير إدارة توزيع المياه، بالمرور على بحر البنات وقارون وترعة قوته الجديدة، لمتابعة حالة ماكينات رفع المياه، ومراجعة مناسيب مياه الري بالترع والمجاري المائية بزمام هندسة ري الغرق، بالإضافة إلى متابعة الهدارات والفتحات ومنع أي ماكينات مخالفة وخراطيم سرقة مياه الري وتزميم الفتحات المكسورة.

أكد المهندس مصطفى السيلي مدير عام ري غرب الفيوم استمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع المعوقات كافة التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع وخصوصًا خلال فصل الصيف، وفترة أقصى الاحتياجات مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بأنحاء المحافظة كافة.

متابعة حالة مياه الري وقياس مناسيب الترع بالفيوم:

في سياق متصل تفقد مدير إدارة ري غرب الفيوم، حالة المياه على عددٍ من الترع والمجارى المائية، تم خلالها متابعة شكاوى المنتفعين وقياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية، بالإضافة إلى إزالة الشفاطات والمواسير المخالفة على جانبي بحر قارون.

صرَّح مدير إدارة ري غرب الفيوم بأنه تجري المتابعة اليومية للمجاري المائية كافة للتأكد من وصول المياه إلى نهايات الترع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على الترع والمجارى المائية، للتأكيد على جودة تنفيذ الأعمال طبقًا للاشتراطات والمواصفات والدليل الإرشادي، والعمل على تلافي أي ملاحظات خلال التنفيذ، موجهًّا مقاولي التطهير برفع المخلفات كافة التي تظهر في المجاري المائية عقب انتهاء أعمال التطهير الجارية.

أضاف "السيلي" بأن الإدارة تولي أعمال تطهير الترع والمجارى المائية اهتمامًا خاصًا بسبب الدخول في فترة أقصى الاحتياجات مع بدايات فصل الصيف، وهو ما يتطلب فتح المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى النهايات، وتغطية الأراضي الزراعية كافة التي تشملها مقررات المياه.