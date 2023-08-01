ننشر حيثيات الحكم على ديلر الهيروين (تفاصيل)

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، حيثيات حكمها على المتهم بالاتجار فى مخدر الهيروين لمدة 6 سنوات.



وجاء بحيثيات الحكم حسبما استقرت في يقين المحكمة من سائر أوراقها وما تم فيها من يَقِينَ تحقيقات أنه بتفتيش المتهم بمحل سكنه بدائرة الزاوية الحمراء حاملاً على كتفه حقيبة جلدية سوداء اللون بتفتيشها عثر بداخلها على خمسة وعشرين كيسا بلاستيكيا وكذا ست لفافات بلاستيكية تحوي كل منها مسحوق بيج اللون وحصوات.

ثبت بتحليله في المعمل الكيماوي أنه مسحوق الهيروين وكذا ميزان رقمي حساس فضي اللون وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه لها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

عليه حكمت المحكمة حضوريًّا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عما أسند اليه وبمصادرة المخدر والميزان المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.

المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة

وكانت قد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وغرامة 100 ألف جنيه عما أسند اليه وبمصادرة المخدر بمنطقة الزاوية الحمراء.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد رئيس المحكمة،وعضوية المستشارين يحيي عادل عبد اللطيف عادل أحمد حراجي، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.