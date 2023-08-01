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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة شخص في انفجار أسطوانة غاز

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

أصيب أحد الأشخاص بحروق، في انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية البليدة بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار أسطوانة غاز داخل منزل كائن ببلوك رقم 2 مساكن قرية البليدة بجوار مكتب البريد.

فرض كردون أمني لمحاصرة النيران

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز مما تسبب في انفجار الاسطوانة وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة أحد الأشخاص .

وجرى نقله إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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