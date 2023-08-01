المعاهد الأزهرية بفلسطين تختتم امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية اليوم

اختتمت المعاهد الأزهرية بدولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، بقسميها العلمي والأدبي، وسط هدوء واستقرار، وذلك في المعاهد الأزهرية بفلسطين

الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات من قبل الطلاب



وأدى طلاب القسم العلمي اليوم الامتحانات في مواد: (الإستاتيكا- البلاغة- الصرف)، في حين أدى طلاب القسم الأدبي الامتحانات في مادتي: (البلاغة- الفلسفة والمنطق)، وذلك في جو من الالتزام التام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات من قبل الطلاب والقائمين على أعمال الإشراف والملاحظة لأعمال الامتحانات، لتنتهي دون أية شكاوى.

كان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، قد اعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين الأزهرية الستة للعام الدراسي 2022-2023م، بقسميها العلمي والأدبي. منذ مايقرب من اسبوعين

نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للدور الأول للقسم العلمي لمعاهد فلسطين

حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للدور الأول للقسم العلمي لمعاهد فلسطين 93.95 %، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏81.08 % بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 89.5%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏430 طالب وطالبة.



حصلت على المركز الأول في القسم العلمي عبير منير الدريملي، معهد فتيات غزة، بمجموع 630 بنسبة (96.92٪)، وحصل على المركز الثاني الطالب إسماعيل علي سالم، معهد شمال غزة، بمجموع 629 بنسبة (96.77٪)، وحصلت على المركز الثاني مكرر سارة علاء غبون، معهد فتيات غزة، بمجموع 629 بنسبة (96.77٪)، بينما حصل على المركز الرابع حبيب وسام أبوحميدان، معهد شمال غزة بمجموع 626 بنسبة (96.23%)، كما حصلت على المركز الرابع مكرر شهد حماد طافش، معهد فتيات غزة بمجموع 626 بنسبة (96.23%).

كما حصل على المركز الأول في القسم الأدبي شاكر محمد أبو عجوه، طالب بمعهد غزة، بمجموع 555 بنسبة (94.07%)، وحصلت على المركز الثاني لما علاء سرور، بمعهد فتيات غزة، بمجموع 544 بنسبة(92.20%)، بينما حصلت على المركز الثالث أدب هاني الحافي، بمعهد شمال غزة، بمجموع 540 بنسبة(91.53%)، في حين حصلت على المركز الرابع ملك حسن صباح، بمعهد فتيات غزة، بمجموع 538 بنسبة (91.19%)، وجاءت في المركز الخامس مريم عمر الجبالي، بمعهد فتيات غزة، بمجموع 535 بنسبة(90.68%).