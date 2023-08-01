البورصة تتخلى عن مكاسبها وتخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

تخلت البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء عن مكاسبها الصباحية، وتراجعت بصورة ملموسة.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 3 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوى 1.187.6 تريليون جنيه.

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 17514 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى3537 نقطة.

خسر مؤشر إيجي أكس 100الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم مليار جنيه مقابل عمليات بيعية للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 2.5 مليار جنيه.