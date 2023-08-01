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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تتخلى عن مكاسبها وتخسر 3 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

 تخلت البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء عن مكاسبها الصباحية، وتراجعت بصورة ملموسة.

 خسر رأس المال السوقي للأسهم 3 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوى 1.187.6 تريليون جنيه.

 هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 17514 نقطة.

 كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى3537  نقطة.

 خسر مؤشر إيجي أكس 100الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة.

 اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم  مليار جنيه مقابل عمليات بيعية للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 2.5 مليار جنيه.

 

 

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