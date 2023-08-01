الإيقاع بـ274 تاجر مُخدرات في 24 ساعة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (257) قضية مخدرات، (66) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (66752) حكما قضائيا متنوعًا.

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ففى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (257 قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (274) متهما.

ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (119,110 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (38,850 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,767 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (16 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (798جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (460 جرام).

عدد 4 زجاجات كيتامين.

عدد (1742) قرص مخدر.

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضبط (66قطعة سلاح نارى بحوزة42متهم).

وذلك على النحو التالى:

(6) بنادق آلية.

(7) بنادق خرطوش .

(2) طبنجة.

(51) فرد محلى.

(115) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزائن متنوعة.

ضبط (190) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ (66752) حكما قضائيا متنوعًا

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (66752) حكما قضائيا متنوعًا، وذلك على النحو التالى:

(203) حكم جناية.

(19707) حكم حبس جزئى.

(4168) حكم حبس مستأنف.

(33941) حكم غرامة.

(8733) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ، ضم (4) متهمين تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة .

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (29) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (12) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (225) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (18978) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين تم فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.