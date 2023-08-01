مدرب الهلال السعودي: مباراة الوداد مصيرية ونفتقد اكتمال العناصر

تحدث خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن المواجهة المنتظرة أمام الوداد البيضاوي المغربي في البطولة العربية للأندية.

وتعقد موقف الهلال في التأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد تعادله في الجولة الأولى مع الأهلي الليبي بدون أهداف وخسارته أمام السد بثلاثية مقابل هدفين، في المقابل تعادل الوداد في مباراتيه مع السد والأهلي.

الهلال يواجه الوداد مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

وقال خيسوس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "مباراة الوداد البيضاوي المغربي ستكون تحديد التأهل علينا، ونحاول تحقيق الفوز وربما نحتاج لفارق الأهداف كذلك المنافس سيسعى للفوز".

وأضاف مدرب الهلال السعودي "نفتقد حاليا اكتمال العناصر وهذه المباريات هي من تعطينا كيف سنحدد الخانات التي يحتاجها الفريق، خضنا 25 تمرين وحضر مدرب جديد ولاعبين جدد وطبيعي أن نمر بما يحصل الآن ولكن نثق بأن مشروعنا سيعطي نتائجه خلال الأيام المقبلة".