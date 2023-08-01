إطلاق اسم الشهيد محمد بغدادي على وحدة أرمنت الوابورات بالأقصر

أطلقت هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، اسم الشهيد الدكتور محمد بغدادي، على أحد منشآتها الصحية بمدينة أرمنت، وهو مركز طب اسرة أرمنت الوابورات" " مستشفى الحميات سابقا ".

أسرة د.محمد مع وزير الصحة



واعتمد مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع الدوري رقم( 62 ) في 30/7/2023 تخليد اسم الشهيد على "مركز طب اسرة ارمنت الوابورات"_ " مستشفي الحميات سابقا "، نظراً لكونها أول منشأة استهل فيها الشهيد رحلة العطاء والتفاني بعد رجوعه واستقراره في محافظة الأقصر منذ عدة سنوات.

وأوضحت الهيئة في بيانها انه جاري العمل منذ إعلان القرار الرسمي بتجهيز اسم الشهيد استعداداً لرفعه على مركز رعاية طب الأسرة المختار.

ويشار إلى أنه تكريما للطبيب الذي توفي إثر حادث أليم في يونيو 2022، وزوجته وأولاده قد تم الإعلان بشكل مسبق للقرار الرسمي من قبل كل من الدكتور /هاني راشد نائب رئيس الهيئة والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالصحةوالسكان خلال زيارته لمستشفي حورس التخصصي في النصف الثاني من شهر يوليو المنقضي وأثناء جولته التفقدية لمحافظتي الأقصر وقنا، نظرا لعمل الشهيد الدكتور مسؤولاً عن قسم الصيدلة بمستشفي حورس والتي كان يؤدي مهامه الوظيفيه لها وقت استشهاده،وتكريما لزوجته الدكتورة هند كمال التي تعمل أيضا بالمستشفي والتي قررت تولي مهام قسم الصيدلة استكمالا وتكريما لسيرة زوجها الشهيد .

وعبر الدكتور" عبد الغفار "عن اسمي آيات الاحترام ملتقطا الصور التذكارية مع أسرة الشهيد و مبديا تقديره للجهود المبذولة.

كانت الهيئة العامة للرعاية الصحية قد سبق و كرمت ايضا عدد من شهداءها البواسل في كافة محافظاتها الأخري ومنهم تخليد اسم الشهيد الدكتور "محمود ناصر " الذي تم تخليد اسمه على مركز طب أسرة القرنه و التي كان يعمل بها عند استشهاده