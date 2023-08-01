اتحاد الكرة يدرس تغيير نظام الدوري الممتاز في الموسم المقبل

يدرس اتحاد الكرة المصري تغيير نظام مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل بسبب كثرة المباريات والبطولات خلال الموسم المقبل .

وقال الإعلامي الرياضي محمد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه تم طرح فكرة أن يقام الدوري الموسم المقبل من دور واحد على أن يتم تقسيم الفرق بعدها إلى دوريين على حسب الترتيب .. بحيث يتنافس من المركز الأول وحتى التاسع على اللقب .. بينما تصارع بقية الفرق من العاشر وحتى الثامن عشر على الهروب من الهبوط في دوري آخر ..

وحث شبانة اتحاد الكرة على عدم الخوف من الأندية والتمسك بالقرار بعد دراسته جيدا خاصة وأن الموسم المقبل سيشهد العديد من المنافسات على مستوى الأندية والمنتخبات.

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الاحد بيانا رسميًا بشأن تطبيق دوري المحترفين خلال الموسم الرياضي المقبل.

وجاء نص بيان إتحاد الكرة كالآتي

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه وفي إطار حرصه الدائم والمستمر في العمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية ، وحيث أجمع خبراء اللعبه داخل الاتحاد المصري وخارجه على أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحده يلي مباشرة دوري رابطة الانديه المحترفه أسوة بالدوريات الكبرى والدوريات في الدول المجاورة ، وهو ما يطلق عليه دوري القسم الثاني [ أ ] هذا المقترح الذي أرجأت الاندية تنفيذه عدة مرات مع مجالس إدارات سابقه باسباب متعدده .

ومع تولي مجلس إدارة الاتحاد اعماله .. قرر المجلس البدء في تنفيذ هذا المقترح حيث قام بإستطلاع آراء الانديه المختلفه من خلال جلسات عدیده داخل مقر الاتحاد ، وفي عدد من المحافظات حيث تبين للمجلس إختلاف آراء الانديه بين مؤيد ومعارض لتنفيذه ومع وصول عدد الانديه المؤيده للبدء في تنفيذ المقترح لـ ( 67 ) نادياً من خلال خطابات رسميه شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقاته للعام المنقضي بما يؤدي إلى تطبيق الدوري بشكله الجديد بدايه من الموسم الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وقد قام الاتحاد بإرسال شروط المسابقه للموسم الرياضي .