عبد الستار صبري وجمال حمزة ينضمان إلى قطاع الكرة بأندية سيتي كلوب

انضم إلى قطاع كرة القدم بمجموعة أندية سيتي كلوب، نجما الكرة المصرية الكابتن عبد الستار صبري والكابتن جمال حمزة، فور اعتماد مجلس إدارة المجموعة برئاسة الدكتور مصطفى عزام لطلب القطاع برئاسة الكابتن محمد وهبة والكابتن علاء نبيل عضو اللجنة الفنية بدعم القطاع بالنجمين الكبيرين تلبية لاستراتيجية عمل المجموعة التي تعتمد في مجال التدريب على العناصر المُلهمة للناشئين والشباب .

ومن جانبه، قال الكابتن محمد وهبة إن أهداف قطاع الكرة تعتمد على البناء من القاعدة في مراحل البراعم والناشئين ثم الشباب، لا سيما أن فروع سيتي كلوب تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية مما يوسع عملية اكتشاف المواهب و الرهان على المستقبل بقواعد لاعبين جديدة تخدم الكرة المصرية مستقبلًا وترفع قيمة اسم سيتي كلوب في كرة القدم خلال السنوات المقبلة دون التعجل بالتواجد ضمن الفرق الأولى من دون قاعدة ناشئين يتم الاعتماد عليها.

وأضاف وهبة أنه إذا كان الطريق الذي اخترناه هو الأصعب، إلا أنه في الوقت نفسه هو الأضمن لمستقبل أندية سيتى كلوب و فرقه الرياضية.

كان مجلس ادارة مجموعة أندية سيتي كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام ، اعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع كرة القدم ولأكاديميات اللعبة في فروع سيتي كلوب بمختلف المحافظات ، وأشرفت اللجنة الفنية على هذا التشكيل والمكونة من الكابتن علاء نبيل عضو اللجنة، والكابتن محمد وهبة رئيس قطاع كرة القدم.



ويضم التشكيل الكابتن سيد معوض مديرًا فنيا، ويعاونه فنيًا الكباتن أسامة عرابي وغانم سلطان ومحمد سعد ومحمد عبد الجليل، بالإضافة إلى الكابتن عصام عبده وعمرو خطاب مساعدين للمدير الفني للشئون الإدارية ونحو 100 مدرب يتولون مسئولية أفرع الأكاديمية المنتشرة في جميع فروع مجموعة "سيتي كلوب" بأنحاء الجمهورية .



ويتولى التشكيل الجديد تنفيذ الخطة المعتمدة في أكاديميات كرة القدم بالفروع تمهيدًا لتكوين فرق المراحل السنية المختلفة والمشاركة بها في مسابقات اتحاد كرة القدم.