الخارجية الروسية: زيلينسكي يُعرّض الولايات المتحدة للخطر

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعرض الولايات المتحدة للخطر، من خلال تنفيذ هجمات إرهابية ضد البنية التحتية المدنية الروسية، ويبتز البيت الأبيض لمزيد من المساعدة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول مهاجمة مدينة موسكو وضواحيها بثلاث طائرات دون طيار، إذ أسقط الدفاع الجوي اثنتين منها فوق منطقتي أودينتسوفو وناروفومينسك، وتم إسقاط واحدة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية وقد تحطمت في مدينة موسكو.

وتابعت "زاخاروفا": "زيلينسكي يعرّض واشنطن للخطر من خلال القيام بأعمال إرهابية ضد البنية التحتية المدنية، ويتبعه بايدن بنفسه على مسار الخراب ذاته تحت اسم الدولة الراعية للإرهاب".

تصريحات روسية نارية بشأن المُفاوضات مع أوكرانيا

تلقت "موسكو"، نحو 30 مُبادرة سلام للتسوية في أوكرانيا عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية، حسبما أفادت متحدثة وزارة الخارجية الروسية، "ماريا زخاروفا"، مُؤكدة أن بلادها لم ترفض أبدًا المُفاوضات.

وقالت المتحدثة الروسية، في مقابلة مع وكالة (تاس) الروسية، على هامش القمة الروسية الإفريقية الثانية التي عقدت في مدينة سانت بطرسبورج، إن "روسيا ممتنة للجميع (على هذه المبادرات).. وروسيا لم ترفض أبدًا المفاوضات بشأن تسوية النزاع الأوكراني.. حتى عندما فهمنا أنه من غير المرجح أن تجلب المفاوضات أي قيمة إضافية، إلا أننا دائما ما نعطي مثل هذه الفرصة للشركاء أو للوضع بشكل عام".

ولفتت إلى انسحاب النظام الأوكراني خلال أبريل 2022، من المفاوضات "التي طالب بها هو".. قائلة: "جرت عدة جولات، ثم توقفوا عن الرد على الوثائق والمواد التي أرسلناها بناء على طلبهم. وفي سبتمبر، منعوا هم أنفسهم قانونا من التفاوض مع بلدنا".

وفي حديثها عن مبادرة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا، أشارت زاخاروفا إلى "صدق محاولات الدول الإفريقية للمساعدة في حل الأزمة".. وأضافت "نحن ممتنون للغاية لأصدقائنا الأفارقة على حقيقة أنهم في الحقيقة ليس بالكلمات لكن بالأفعال يقدرون السلام ويريدون أن يفعلوا كل ما في وسعهم، حتى دون أن يكونوا بأي شكل من الأشكال مشاركين في كل هذه الدراما طويلة المدى، لكن - في الواقع - وجود قلوب مفتوحة وفهم ما يمكن أن يؤدي إليه هذا على الصعيد العالمي ويؤدي إليه بالفعل. نحن ممتنون لمحاولتهم بذل كل ما في وسعهم أو تقديم خدمات وسيطة بطريقة أو بأخرى، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الوضع".

مفهوم الحرية

وتابعت متحدثة الخارجية الروسية أن مفهوم الحرية يوحد روسيا والدول الإفريقية، على الرغم من أنه يُنظر إليه بشكل مختلف.. "تتحد روسيا والدول الإفريقية، بالحرية، وفهم الحرية. نحن ننظر إليها بشكل مختلف. إنهم يفعلون ذلك من خلال منظور طريقهم التاريخي في محاربة المستعمرين. لقد سلكوا هذا الطريق بصعوبات، لفترة طويلة. إنه طريق طويل. لكنهم يشعرون بهذه الحرية ويكافحون من أجلها. بالنسبة لنا ولهم أيضا، الحرية هي قبل كل شيء قضية حرية الروح والإرادة الحرة".

وأشارت إلى أنها شددت في محادثاتها مع ممثلين من دول أفريقية على أن الروس يختلفون بشكل كبير عن الأوروبيين الآخرين؛ "الاختلاف الرئيسي هو أنهم في أوروبا الغربية اعتادوا أن يكونوا تجار رقيق، بينما لم نكن كذلك. كان لديهم العبودية بينما لم نفعل ذلك نحن".

جاء ذلك خلال تصريحات متلفزة عبر قناة القاهرة الإخبارية.