أندية الجمعية العمومية تعلن موقفها من دوري المحترفين

رفضت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة إقامة دوري المحترفين المزعم إقامته الموسم القادم.

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الذي أقيم اليوم بمقر اتحاد الكرة.

وشهد الاجتماع الأول الذي عاد الساعه 10 صباحا عدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر 32 نادي من 63 نادي بيننا اكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الثاني الذي عقد الساعه الواحدة ظهرا والذي يتطلب حضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية حيث حضر 37 نادي من أعضاء الجمعية العمومية.

وقام 36 نادي بالتصويت على إلغاء استحداث مسابقة دوري القسم الثاني ( أ ) (دوري المحترفين ) لمخالفته لائحة النظام الأساسي بالاتحاد وتغيب نادي واحد عن التصويت.

واكد حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية أن الاجتماع صحيح طبقا للائحة وأنه سيتم إعداد محضر الجمعية العمومي طة الغير عادي ورفعه لمجلس إدارة الاتحاد .

وقال حمدي مرزوق أن هذه القرارات ملزمة لاتحاد الكرة طبقا للائحة وأن جميع إجراءات الجمعية العمومية الغير عادية سلبمه وصحيحه ولا يشوبها شائبة.

