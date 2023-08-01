دراسة برامج لتحويل السيارات التقليدية إلى كهربائية

قال الدكتور إبراهيم لطفى، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، إن الإعلان عن برنامج تكنولوجيا سيارات الهجين Hvt، وتكنولوجيا الميكاترونكس للطلاب، جاء لمواكبة تغير العالم ودراسة التحول من استعمال السيارة التقليدية إلى السيارة الكهربائية.

برنامج تكنولوجيا سيارات الهجين Hvt

وأوضح لطفى، أن اختيار تكنولوجيا سيارات الهجين؛ لوجود مرحلة وسطية تجمع النظام التقليدى والكهربائى، مثلما كان سابقا فى السيارات التى تجمع بين الغاز والبنزين، وهذا نظرا للانتشار المحدود للمحطات الكهربائية لشحن السيارات الكهربائية فى جميع محافظات مصر.

وأكد أن هناك قرارًا للمجلس الأعلى للجامعات، بإلغاء اختبارات القدرات من جميع الكليات التكنولوجية، وإتاحة الكليات التكنولوجية فى التنسيق الجامعى لجميع الطلاب التى تتطابق درجاتهم مع هذه الكليات، ثم يلتحق الطلاب بهذه الكليات.

وأشار إلى التحاق الطلاب بكليات التكنولوجيا والتعليم المتطور يحظى باهتمام كبير، ويوجد أيضا فى جامعة سوهاج وبنى سويف والسويس، وتوفير فرص تدريب لجميع الطلاب فى كل المصانع المصرية.



جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز.

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