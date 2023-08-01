البدء الفعلي لأكثر شهور السنة سخونة.. والأرصاد تحذر

انطلق اليوم أول أيام شهر أغسطس الذي يعد من أكثر شهور السنة سخونة بحسب توقعات الأرصاد، والتي أعلنت عن أعلى معدلات للرطوبة في فصل الصيف خلال شهر أغسطس بما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس أضعاف الشهور الماضية.

فيما أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس في شهر أغسطس تشهد ارتفاعًا في نسبة الرطوبة، التي تساعد على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية، التي قد تكون كثيفة في بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة، وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

موجات شديدة الحرارة

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة في شهر أغسطس بين 34 إلى 37 درجة مئوية، تتخلله موجات شديدة الحرارة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

ويتوقع العلماء أن تشهد درجات الحرارة سلسلة من الارتفاعات خلال وقت لاحق من موسم الصيف الحالي، الذي قد يستمر لفترات طويلة غير مسبوقة، مما يعد خطراً يهدد أنماط الحياة للبشر والحيوانات على السواء، بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

ظاهرة النينو

وأوضح العلماء أنه من المرجح أن تتفاقم الحرارة في الأشهر المقبلة بسبب ظاهرة "النينيو" المستمرة، كذلك أكدوا أنه ووفقًا للرسم البياني الأخير الذي يتابعونه لتتبع الطقس، فإن منحنى درجة حرارة سطح المحيطات يهرب أعلى من أي وقت مضى هذه الأيام.

ووفقًا لإدارة دراسات المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA)، فإن 44٪ من سطح المحيطات والبحار في العالم يشهد حاليًا موجة حرارة بحرية، وهو رقم قياسي منذ بدء المراقبة في عام 1991.

موجات حر شديدة يشهدها العالم

وخلال لقاء نظمته وكالة ناسا مع الصحافيين، أكد قال أحد العلماء "نحن نشهد تغييرات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، وموجات الحر في الولايات المتحدة وفي أوروبا والصين تحطم الأرقام القياسية، يسارا ويمينا ووسطا، مشيرًا إلى أن هذه التأثيرات لا يمكن أن تُعزى فقط إلى ظاهرة النينو.

فيما تستمر موجات الحر الشديد في الهيمنة على أجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية حيث تسببت درجات الحرارة القصوى جدا بحرائق غابات عنيفة في الأيام الأخيرة.