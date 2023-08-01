طلاب من أجل مصر بسوهاج يهنئون "النعماني"برئاسة الجامعة

احتفل طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، بتولي الدكتور حسان النعماني مهام رئاسة الجامعة، وذلك بعد صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بتكليف النعماني بتيسير أعمال جامعة سوهاج لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيساً جديداً للجامعة.

وكان الطلاب في استقباله صباح اليوم امام مبني الادارة المركزية بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، وعدد من القيادات الاكاديمية والاداريه ونخبه من اعضاء هيئة التدريس والعاملين، مقدمين له التهاني والتبريكات متمنيين له التوفيق فيما هو قادم .

وأعرب الدكتور حسان النعماني، عن اعتزازه بما شهده من مشاعر طيبه من الطلاب واعضاء هيئة التدريس والجهاز الاداري معربًا عن خالص شكره وتقديره لكل من قدم له التهنئة.