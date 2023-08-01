السعدني يعلق على توليه مهمة مدير الكرة بطلائع الجيش

أكد العميد علاء السعدني مدير الكرة بنادي طلائع الجيش بعد تسلمه المهمة رسميا أنه سعيد بثقة إدارة النادي وسيبذل كل جهوده لتحقيق أهداف النادي وتسخير كل خبرته لخدمة هذا الكيان موجها خالص شكره لإدارة النادي.

وقال أن الفريق يستعد بشكل جيد للموسم الجديد بالشكل الذي يليق بمكانه وحجم طلائع الجيش مؤكدا ان الفريق يمتلك طموحات كبيرة واهداف مختلفة هذا الموسم.

وتسلم العميد علاء السعدني مهمته الجديدة بعد قرار تعيينه مديرا للكرة في الجهاز الفني للفريق والذي يستعد لبدء الموسم المقبل.. ويتمتع العميد علاء السعدني بالخبرات الكبيرة والتي اكتسبها نتيجةً عمله في نادي حرس الحدود لاكثر من ٦ سنوات.

ويعقد العميد علاء السعدنى في هذه الآونة سلسلة اجتماعات مكثفة مع الجهاز الفني والإداري للفريق للترتيب للمرحلة المقبلة سواء من الناحية الفنية واستعدادات فترة الاعداد للموسم الجديد أو من ناحية الصفقات الجديدة وملف الراحلين والمعارين.