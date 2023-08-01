تعيين السيد مسلّم مديرًا للتضامن الاجتماعى بالإسكندرية

استقبلت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، السيد مسلّم لتوليه منصب، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، فيما تولت الدكتورة ماجدة جلالة، منصب مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية قد أعلنت تطوير مكتب برج العرب، وتطوير حضانة لذوى الاحتياجات الخاصة بالعامرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومن خلال الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعى.

واستكمالا لإجراءات التطوير، اجتمعت الدكتورة ماجده جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، مع مجلس إدارة جمعية التأهيل المهنى بالإسكندرية، وذلك لحل مشكلات وتذليل المعوقات الخاصة بالجمعية.

وتم الاتفاق على مبادرة تهدف إلى تطوير جميع مكاتب التأهيل بالإسكندرية، ورفع كفاءة المقرات من خلال منظمات المجتمع المدني ، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لذوى القدرات الخاصة وذويهم.