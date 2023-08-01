حازم متولي: توفير خدمات السجل المدني بفرع اتصالات التجمع

أكد المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من &e في مصر، أن بروتوكول التعاون الجديد الذي وقعته الشركة مع وزارة الداخلية يمثل نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها اتصالات مصر لعملائها وغيرهم من المواطنين، حيث يتمتع المواطن بإمكانية إنهاء كامل أعماله والحصول على وثائق السجل المدني، التي يرغب في استخراجها دون التقيد بأوقات العمل الرسمية لمصلحة الأحوال المدنية، في إطار سعى الشركة دائماً لبذل الجهد لتحقيق أفضل وأسرع الخدمات لعملائها والمساهمة الفعالة في دفع جهود الدولة لتحقيق خطط التحول الرقمي.

أعرب متولى عن فخره بتوقيع البروتوكول الذي يؤكد ثقة الدولة ممثلة في وزارة الداخلية والجهات المختصة في قدرات شركة اتصالات من &e في مصر على توفير أفضل الخدمات لعملائها من خلال منظومة متكاملة؛ حرصاً على توفير الوقت والجهد للعملاء ولكل المواطنين الذين يريدون الحصول على خدمات ووثائق السجل المدني المميكنة، مشيراً إلى أن فرع شركة اتصالات بمقر مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية يقدم خدمات شركة اتصالات فقط، لخدمة المواطنين وموظفي مصلحة الأحوال المدنية وكل المترددين على المبنى، بينما يجمع فرع الشركة بمول داون تاون التجمع الخامس بين خدمات الشركة وخدمات السجل المدني داخل الفرع، وأيضا من خلال ماكينة ذكية على باب الفرع تعمل على مدار الساعة.

أوضح أن اتصالات من e& في مصر حريصة على التعاون مع كل أجهزة الدولة والجهات الحكومية لتعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية وتنويع خدماتها المقدمة ليس فقط لعملائها؛ وإنما لكافة المواطنين، موجهاً الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة المناخ المناسب للعمل وتوسيع استثماراتها بمصر، كما وجه الشكر لوزارة الداخلية على هذا التعاون المثمر الذي من شأنه تحقيق خطة التحول الرقمي وتوفير الوقت والجهد للعملاء وكافة المواطنين.

أشار إلى أن شركة اتصالات من &e في مصر تعد أول شركة تتعاون مع وزارة الداخلية في هذا المجال نظراً لما تقوم به الشركة من مجهودات بهدف تنويع الخدمات المقدَّمة والتسهيل على المواطنين، عبر عدة قنوات مختلفة ومتنوعة المصادر.

سبق لشركة اتصالات من e& في مصر التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري داخل فروع الشركة في 17 محافظة من خلال مجموعة مُنتقاة من موظفي وزارة العدل للعمل داخل فروع الشركة في أماكن حيوية لسرعة إنهاء خدمة العملاء على أكمل وجه، في إطار التيسير على المواطنين بصفة عامة وعملاء شركة اتصالات مصر بصفة خاصة.