حرس الحدود يرفض استقالة مكي

رفض مجلس إدارة نادي حرس الحدود قبول استقالة الكابتن محمد مكي من قيادة الفريق خلال منافسات دوري المحترفين، وقرر المجلس تجديد الثقة له ببقاءه على رأس القيادة الفنية لتكرار إنجازه السابق بقيادة الفريق للصعود للدوري الممتاز من جديد، وأكد المجلس كامل دعمه ومساندته للمدير الفني خلال مشواره القادم.

ويعول المجلس أهمية كبيرة وخاصة علي قدرات مكي وخبرته في تحقيق حلم الصعود في اسرع وقت رغم صعوبة المهمة خاصة في ظل النظام الجديد بانطلاق دوري المحترفين

ويقود مكي تدريبات الفريق وبدء فترة الاعداد اليوم بمشاركة جميع اللاعبين قبل البث في القرارات الفنية الخاصة بمستقبل عناصر الفريق تمهيدا للاستقرار علي القائمة النهائية والتي سيخوض بها الجهاز الفني المنافسات.

وأكد مكي أنه سعيد بثقة المجلس وبدعمهم الدائم مؤكدا انه لايمكنه التأخر عن تلبيه نداء ناديه والذي يعتز ويفتخر بالانتماء له وقال انه سيبذل كل جهده في سبيل تحقيق اهداف وطموحات المجلس وقيادة فريقه في اسرع وقت لدوري الاضواء والشهرة.