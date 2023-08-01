المنيا تنفذ حملات لرفع الإشغالات من الطرق والشوارع

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، حملاتها المكثفة والمكبرة لرفع الإشغالات عن حرم الطريق العام، وتكثيف المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، من تحرير ٧٦ محضر إشغال، خلال حملة لإزالة الإشغالات بشوارع وأحياء المدينة، منها ٨ محاضر إشغالات للطريق العام، و8 محاضر ضبط إشغال لحرم الطريق، و٦٠ حالة إزالة إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت الوحدات المحلية لمركزى أبو قرقاص ومطاى جنوب وشمال محافظة المنيا، حملات لرفع الإشغالات، وذلك تيسيرًا لحركة السير أمام المارة من المواطنين، وقائدي المركبات حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للمدن.