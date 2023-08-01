جامعة الإسكندرية تستقبل وفد جامعة فيرجينيا تك الأمريكية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وفد جامعة فيرجينيا تك الأمريكية برئاسة الدكتور توماس ارشيبالد المدير التنفيذي لمركز التعليم والتطوير والبحث الدولى لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي البحثي بين الجانبين في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك بصفة عامة والمجالات الهندسية والتكنولوجية وعلوم الحاسب بصفة خاصة وذلك بحضور الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة والدكتور ياسر فؤاد عميد كلية الحاسبات وعلوم البيانات، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون فروع الجامعات الدولية و الدكتور سامح شحاتة و الدكتورة بشرى سالم مسئولي مكتب العلاقات الدولية والدكتورة غادة الخياط رئيس مركز الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد، بمقر الجامعة بالشاطبى .

وأكد الدكتور قنصوه حرص جامعة الإسكندرية، استمرار التعاون مع جامعة فرجينياتك فى مجالات التعليم والبحث العلمي، لافتاً إلى إمكانية التكامل بين مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية ونظيره بجامعة فرجينياتك فى مجال تقنية الأغشية لمعالجة المياه membrane technology والتعاون فى المشروعات المتعلقة بالإستدامة والإقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر، وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية لمواجهة تحديات تغير المناخ بالإضافة إلى التعاون في ربط التكنولوجيات والتقنيات المبنيه علي المعرفة بين المجتمع الاكاديمى والصناعة لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وأشار إلى توجه جامعة الإسكندرية الدولية لإنشاء أفرع دولية في برج العرب بالتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة.

وأعرب الدكتور ارشيبالد، عن سعادته بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وحرصه على تطوير هذا التعاون وتبادل الخبرات والتجارب فى المجالات العلمية والبحثية ذات الإهتمام المشترك.