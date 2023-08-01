يوسف إدريس.. تشيخوف العرب وأحد رواد القصة القصيرة بمصر

في ذكرى وفاته

يعد يوسف أدريس، أشهر كتاب مصر الذين سطروا أسمائهم بحروف من نور، ليصبح رائدا من رواد القصة القصيرة ونالت أعماله شهرة واسعة بين جمهور الدارسين والمثقفين.

لقب يوسف إدريس، بـ"تشيخوف العرب"؛ لتشابهه مع الأديب الروسى الكبير "انطون تشيخوف" كطبيبين وكاتبين للقصة القصيرة، وأسلوبهما الساخر ونزعتهما الواقعية.

وعن نشأة الأديب الدكتور يوسف أدريس.. ولد إدريس فى 19 مايو1927م في قرية البيروم بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتربي بالقرية مع جدته حتى سن الثامنة.

بدأ أدريس محاولاته في الكتابة منذ الصغر، وكتب مع زملائه بجمعية التمثيل مسرحيات وألف منها مسرحيتين، انهى دراسته بالمدارس الحكومية، ثم التحق بكلية الطب جامعة القاهرة في 1946، ثم تخرج في كلية الطب عام1951م، وتخصص فى الطب النفسى وعين طبيبا فى القصر العينى.

في تلك الفترة بدأ قصصه القصيرة فى صحف المصرى وروز اليوسف، وكانت أول تجربة له باسم "أنشودة الغرباء" في مجلة القصة عام 1950م.

شارك أدريس في تحرير أول مجلة يصدرها الجيش بعد قيام ثورة يوليو "مجلة التحرير" في سبتمبر 1952م، اعتقل في سبتمبر 1954 لمدة 13 شهراً! بسبب معارضته لاتفاقية الجلاء، ليخرج في تلك الفترة مكنون إبداعه في مجموعته القصصيه الأولى "أرخص ليالى" عام 1954م، والتي قدمها د.طه حسين.

وفي عام 1960م، ثم قدم استقالته وتفرغ للكتابة وعين محررا بجريدة الجمهورية، وانضم إلى عضوية عدد من الهيئات المعنية بالكتابة مثل نادى القصة، جمعية الأدباء، اتحاد الكتاب، نادى القلم الدولى.

ومن أبرز مؤلفات أدريس"النداهة،" "حادثة شرف، وغيرها، وشارك بالعديد من المقالات الأدبية والسياسية والفكرية التى نشرت فى مجموعات مثل"فقر الفكر وفكر الفقر،" "ياناس"، "وأهمية أن نتثقف"، ومن مسرحياته "المخططين"، "الفرافير"، "البهلوان"، تحول عدد كبير من أعماله إلى أفلام سينمائية منها "الحرام"،"ولاوقت للحب،" "العيب"،و"قاع المدينة"، وغيرها.

تم منح أدريس العديد من الأوسمة ومنها وسام الجمهورية عام 1963م، وجائزة الدولة التشجيعية في الأدب عام 1966ن، جائزة عبدالناصر فى الغاداب عام 1969م، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1980، وجائزة صدام حسين للآداب عام 1988م، وجائزة الدولة التقديرية عام 1990م، ترشح لجائزة نوبل 3 مرات.