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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طلائع الجيش يُعلن تعيين العميد علاء السعدني مديرًا للكرة.. رسميًا

علاء السعدني
علاء السعدني

قررت إدارة نادي طلائع الجيش تعيين العميد علاء السعدني مديرا للكرة في الجهاز الفني للفريق والذي يستعد لبدء الموسم المقبل..

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ويتمتع العميد علاء السعدني بالخبرات الكبيرة والتي اكتسبها نتيجةً عمله في نادي حرس الحدود لأكثر من ٦ سنوات..

ويعقد العميد علاء السعدنى في هذه الآونة سلسلة اجتماعات مكثفة مع الجهاز الفني والإداري للفريق للترتيب للمرحلة المقبلة سواء من الناحية الفنية واستعدادات فترة الإعداد للموسم الجديد أو من ناحية الصفقات الجديدة وملف الراحلين والمعارين.

 

وأكد العميد علاء السعدني أنه سيبذل كل جهوده لتحقيق اهداف النادي وتسخير كل خبرته لخدمة هذا الكيان موجها خالص شكره لإدارة النادي.

وقال إن الفريق يستعد بشكل جيد للموسم الجديد بالشكل الذي يليق بمكانه وحجم طلائع الجيش.

وقال إنه سعيد بهذه الخطوة وبثقة ادارة النادي مؤكدًا أن الفريق يمتلك طموحات كبيرة وأهداف مختلفة هذا الموسم.

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