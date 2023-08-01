الشباب والرياضة تنظم ملتقي التوظيف بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، تنظيم ملتقى توظيفى ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و مؤسسة حياة كريمة بهدف توفير فرص عمل للشباب، كما واصل المحافظ، فحص شكاوي المواطنين بالديوان العام.

وأكد محافظ قنا، أنه يتم تنظيم الملتقى علي هامش فاعليات الملتقي سوف يتم تنظيم دورات تدريبية تحت عنوان " طور وغير " للتدريب من أجل التوظيف، وذلك في إطار مبادرة " توظيف مصر" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، خلال الفترة من 5 إلي 6 أغسطس الجارى، بمقر الصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم .

وأضاف المحافظ، أن هذا الملتقى يعد أحد البرامج والأنشطة التي تساعد في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ، بمشاركة مجموعة متنوعة من شركات القطاع الخاص التى توفر وظائف متنوعة للشباب ، من أجل خلق فرص عمل حقيقية للشباب.

فحص 78 شكوي

وواصل المحافظ، ونائبه الدكتور حازم عمر ، اليوم الثلاثاء ، ٧٨ مواطنا بمكتبيهما، للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية .

وقال المحافظ، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وبيّن المحافظ، أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

وأضاف أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.