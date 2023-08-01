عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثامنة، بالسجن المؤبد لعامل، وكذلك السجن المشدد لإثنين أخرين، لاتهامهم بقتل شخص والشروع في إنهاء حياة إثنين آخرين بسبب خلافات بينهم باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

المؤبد لعامل والمشدد لآخرين بتهمة إنهاء حياة شخص بالخصوص

جاء الحكم برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد، وعضوية المستشارين إيهاب عزت، وفوزي حسن، وأمانة سر جابر عبد المحسن.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15935 لسنة 2021 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3930 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "محمد م ا"، 22 سنة، عامل، و"محمد ع ح"، 23 سنة، عامل، و"صلاح ع ح"، 26 سنة، عامل، جميعهم دائرة قسم شرطة الخصوص، لأنهم في 16 يوليو 2020، أنهوا حياة المجني عليه "علاء ا أ"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" موضوع الاتهام التالي، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجده، وأطلق المتهم الأول صوب عيارا ناريا محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين إنهاء حياته على النحو المبين بالتحقيقات.



واستطرد أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخري، أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في إنهاء حياة المجني عليهما "محمد ا أ"، ونجله "كريم م ا"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" المار ذكره، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجدهما، وأطلق المتهم الأول والثاني صوبهما أعيرة نارية محدثين إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، والتي كادت أن تودي بحياتهما، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، وذلك حال تواجد المتهم الثالث للشد من أزرهما على النحو المبين بالتحقيقات.



واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا واحرزوا ذخيرة مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأطلقوا أعيرة نارية من سلاح ناري داخل المدن.