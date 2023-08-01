قالت الدكتورة وفاء علي، خبيرة الاقتصاد والطاقة، إن مشروع الصودا آش تكميلي ومدخل لـ50 صناعة مهمة، أبرزها الزجاج وإنتاج مواد كيميائية والورق والمنظفات وغيرها.

مشروع الصودا آش

وأشارت وفاء علي، إلى أن المردود الإيجابي لهذه الصناعة يتمثل في تغطية احتياجات السوق المحلي، التي تبلغ 500 ألف طن سنويا، وتكلفتها بعد الزيادات العالمية ترتفع 300 مليون دولار سنويا ما يفتح لمصر آفاق جديدة لزيادة المكون المحلي عند التصدير وخفض الفاتورة الاستيرادية.

مشروع الصودا آش

وأضافت أن مشروع الصودا آش جزء من مجمع صناعي كبير للبتروكيمياويات في العلمين الجديدة باستثمارات تقدر بـ8 ونصف مليار دولار، متابعة أن أنه مجال صناعي تكميلي، بمعنى أنه دخل بمصر صناعة بها زيادة للاستثمارات الصناعية، وأيضا تشجيع لصناعات المغذية مع ضمان قدرتها على التوسع.

مشروع الصودا آش

وتابعت: “لا يوجد شك حول كون قطاعات صناعات القيمة المضافة تحظى باهتمام كبير، من قبل الدولة المصرية وقيادتها، لذلك هناك متابعة لحظية لهذه المشروعات التي نستشرق بها لمصر مكانة تستحقها”، مشيرة إلى أن الصودا آش إحدى صناعات البتروكيمياويات، وهي صناعات القمية المضافة للموارد الطبيعية المصرية.

الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج "الصودا آش"

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة للبحث والاستكشاف في مجال الغاز الطبيعي والبترول.



وقد وجه الرئيس بتكثيف جهود البحث وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، سعيًا لتحقيق الاستغلال الاقتصادى والتنموي الأمثل لموارد مصر وتعظيم الاحتياطيات المضافة من الغاز الطبيعي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة التصدير لدعم الناتج القومي.



وعرض المهندس طارق الملا الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية للبحث والاستكشاف حتى عام 2025 في مناطق شرق وغرب البحر المتوسط باشتراك كبرى شركات الطاقة العالمية وبإجمالي استثمارات حوالي 2,1 مليار دولار، حيث من المتوقع طبقاً للنتائج الأولية الحالية أن يسفر البحث عن اكتشافات واعدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة، مؤكداً أن أنشطة البحث والاستكشاف

التي تقوم بها مصر في البحر المتوسط تتم وفقاً لمبادئ وأعراف القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة الحاكمة لأنشطة ادارة الدول لمواردها الطبيعية أعالي البحار.



وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير البترول عرض كذلك خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع إنتاج "الصودا آش" بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة، والذي يتم بالشراكة بين كلٍ من: الدولة والقطاع الخاص بإجمالي استثمارات حوالي 500 مليون دولار.

وقد وجه الرئيس بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لمشروع إنتاج "الصودا آش"، والذي من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمدينة العلمين الجديدة، إلى جانب العائد الاقتصادي والصناعي الذي يحققه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز.