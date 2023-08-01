تسوية قضيتي فساد لنجل بايدن ومواصلة محاكمته في أخرى

يواجه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، قضايا فساد لم تثبت عليه حتى الآن، وهما قضيتين: تهرب ضريبي وحيازة سلاح، ووصلت هيئة المحكمة إلى تسويتهما ، على أن تواصل محكمته في قضايا أخرى.

كشف رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الأمريكية واشنطن، تفاصيل القضايا التي يحاكم فيها، وبدأت وقائع محاكمته، مشيرًا إلى أنهم وصلوا لتسوية بأنه يمكن ملاحقته.

وأوضح رامي جبر، خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن القضية التي لم تثبت على هانتر بايدن، التي تحقق فيها لجنة المراقبة بمجلس النواب الأمريكي، ويحقق فيها الجمهوريين، هي الصفقات التجارية التي تشوبها شبهة الفساد.

التحقيق لا ينصب على هانتر بايدن

وأشار إلى أن التحقيق لا ينصب على هانتر بايدن، لكن لمحاولة إثبات أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان ضالعًا في هذه الصفقات، واستخدم نفوذه وتأثيره، حينما كان نائبًا للرئيس، لمحاولة تسهيل هذه الصفقات، خاصة موضوع شركة الغاز والطاقة الأوكرانية، التي كان هانتر بايدن، أحد أعضاء مجلس إدارتها، وسط مزاعم بأن بايدن حينما كان نائبًا للرئيس، ضغط على السلطات الأوكرانية، لفصل المدعي العام وإبعاده، لأنه كان يفتح تحقيق لفساد الشركة في تعاملاتها مع هانتر بايدن.