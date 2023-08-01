الجفاف والحرارة يهدّدان المحاصيل الزراعيّة والأمن الغذائي في الجزائر (ِشاهد)

تحتل منطقة “بومرداس” الواقعة في شمال الجزائر، ترتيبًا مهمًا في الإنتاج الفلاحي، وهي اليوم من المناطق المتضررة جراء ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي الذي أثر بشكلٍ مباشرٍ على المحاصيل الموسمية وتسبب في خسائر فادحة للفلاحين.

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الأمن الغذائي وتأثير على الزراعة

وأوضح تقرير عرضته قناة “سكاي نيوز” أن خبراء نتائج التغير المناخي، يربطون ذلك بالأمن الغذائي لما له من تأثير على الزراعة، فارتفاع درجات الحرارة تفرض احتياجات أكبر للمياه في بلد موارده المائية محدودة وهذا يدفع إلى تغيير الاستراتيجية الزراعية ويؤثر مباشرة على مستقبلها.

من جانيه علق أحد المزراعين على الوضع الراهن، قائلًا: “الوضع الحالي يخلينا نفكر في عملية التكيف والتأقلم مع درجة الحرارة في السنوات المقبلة، ويجعلنا نفكر في تغيير أنواع النباتات الزراعية وبعض الأصناف التي تتحمل الجفاف”.

عملية تحلية مياه البحر

وتقوم الجزائر الآن بعملية تحلية مياه البحر، التي قد تساعد مستقبلاً في تخفيف وطأة مشكلة توفر مياه الري مع ضرورة العمل على الحد من تكرار الحرائق وآثارها الكارثية.

وذكر التقرير أنه بسبب الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدها الفلاحون هذه السنة جراء التغير المناخي ينتظر هؤلاء مبادرة من قبل السلطات لتعويضهم ومساعدتهم على ايجاد حلول حتى لا يتكرر المشهد مستقبلاً.