تفاصيل اجتماع البابا تواضروس في كنيسة الأنبا أثناسيوس غدًا

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الأربعاء، دفعاليات الاجتماع العام الاسبوعي بكنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولي في منطقة السيوف بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، واقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية تعبها كلمة العظة الاسبوعية.

يتنظر الأقباط في الإسكندرية هذا اللقاء بشغف كبير ومن المتوقع توافد أعداد كبيرة غلى منطقة السيوف احتفالًا بزيارة البابا التي تمنح في نفوسهم نفحات من الأمل والراحة الروحية بالإضافة إلى القدر الإيماني الذي عرضه قداسته في العظة الأسبوعية من قضايا تشغل أغلب عقول الشباب القبطي والتي تلعب في ثبات العقيدة من خلال مواجهة الشائعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها من المواقف اليومية والأحداث التي يرشدهم الأب الراعي إلى كيفية التعامل معاها بقوة وإيمان.

يأتي إجتماع البابا هذا الاسبوع بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العلمي المقام حاليًا بالمركز الثقافي الارثوذكسي بالعباسية بمناسبة احتفالية الذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، االذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها لمدة 40 عامًا، خلفًا لمثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" وأعاد إليها الحياة الروحية من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر وحرص على توحيد المسيحية كما أظهر موقفًا وطنيًا كبيرًا حين وقف أمام العالم يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه".

ولد البابا شنودة باسم "نظير جيد" في 3 أغسطس من عام 1923 بقرية سلام بمحافظة أسيوط، وعاش في ظروف قاسية بعدما رحلت أمه فور ميلاده متأثرة بحمى النفاس، وكانت سيدات القرية يتناوبن لرعايته وهو فى المهد، ويذكر مثلث الرحمات البابا شنودة عن هذه المرحلة في حديثه الأخيرة أنه رغم ما وصل إليه لا يزال "مديونًا لهن".