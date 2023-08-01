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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأولى على الجمهورية مكفوفين: أتمنى الالتحاق بكلية الألسن (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قالت الطالبة هاجر محمد أولى الجمهورية مكفوفين والأولى علمي علوم، إنها لم تتوقع أن تكون الأولى على مستوى الجمهورية، موضحةً: "كنت أذاكر مثل أي شخص، لكن ما حدث توفيق من الله عز وجل أولا وأخيرا".

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أكثر مادة كنت أخاف منها هي اللغة الإنجليزية

وأضافت "محمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "أكثر مادة كنت أخاف منها هي اللغة الإنجليزية، خرجت من الامتحان وانا خائفة جدا، وأبي وأمي دعماني كثيرا، وهما يستحقان الشكر والتقدير".

قفلت التاريخ والجغرافيا وحصلت على الدرجة النهائية،

وتابعت: "قفلت التاريخ والجغرافيا وحصلت على الدرجة النهائية، لا أحب التاريخ ولا أعلم كيف حققت هذه الدرجة الكبيرة، وأتمنى أن ألتحق بكلية الألسن لغة ألمانية، لأني أحب هذه اللغة جدا".

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