الأولى على الجمهورية مكفوفين: أتمنى الالتحاق بكلية الألسن (شاهد)

قالت الطالبة هاجر محمد أولى الجمهورية مكفوفين والأولى علمي علوم، إنها لم تتوقع أن تكون الأولى على مستوى الجمهورية، موضحةً: "كنت أذاكر مثل أي شخص، لكن ما حدث توفيق من الله عز وجل أولا وأخيرا".

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أكثر مادة كنت أخاف منها هي اللغة الإنجليزية

وأضافت "محمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "أكثر مادة كنت أخاف منها هي اللغة الإنجليزية، خرجت من الامتحان وانا خائفة جدا، وأبي وأمي دعماني كثيرا، وهما يستحقان الشكر والتقدير".

قفلت التاريخ والجغرافيا وحصلت على الدرجة النهائية،

وتابعت: "قفلت التاريخ والجغرافيا وحصلت على الدرجة النهائية، لا أحب التاريخ ولا أعلم كيف حققت هذه الدرجة الكبيرة، وأتمنى أن ألتحق بكلية الألسن لغة ألمانية، لأني أحب هذه اللغة جدا".