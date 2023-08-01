"الحث على صلة الأرحام والتحذير من القطيعة" ندوة دينية بالشرقية

بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية..

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، تقوم المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان "الحث على صلة الأرحام والتحذير من القطيعة" يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ عاطف محمد شومان من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة والتي سوف يوضح خلالها أن مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم لا تنحصر في توفير المأكل والمشرب والملبس، والمسكن، والتعليم بل هى أعظم من ذلك بكثير، وواجبهم نحو أبنائهم أعم وأشمل من ذلك وكذلك يبين دور الوالدين في التربية وحق الأبناء علي الآباء وأثر التربية الصحيحة على تقدم المجتمعات.