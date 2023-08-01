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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأولى على الجمهورية: كنت بذاكر وأنا نايمة لهذا السبب (ِشاهد)

الأولى على الجمهورية
الأولى على الجمهورية ثانوية عامة

قالت الطالبة أمل سيد محمد أولى الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي علوم "دمج"، إنها تشعر بسعادة كبيرة بعد النجاح الكبير الذي حققته، موضحةً: "عندما سمعت الخبر شعرت بأن الله عوضني ورضاني وأحمده على ما حدث".

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وأضافت "سيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "جاءني مكالمة هاتفية من مكتب وزير التربية والتعليم، ووالدتي كانت نائمة ووالدي كان في العمل، وصرخت من الفرحة عندما استقبلت هذه المكالمة".

الحمد لله إن ربنا عوضني وعوض أبي وأمي على صبرهم معايا

وتابعت الطالبة: "صرخت واديت التليفون لماما وهي كملت، والحمد لله إن ربنا عوضني وعوض أبي وأمي على الصبر وكل ما تحملناه، لم أكن اتوقع أن أكون الأولى، ففي بداية السنة الدراسية خضعت لجراحة في منطقة الظهر، ثم خضعت لجراحة أخرى في شهر أكتوبر، وبالتالي فإنني لم أذاكر لمدة شهرين".

تعرضت لتطورات صحية جعلتني أذاكر وانا نائمة

وواصلت: "لم يكن يجب أن أتعرض لهذا الضغط، وتعرضت لتطورات صحية جعلتني أذاكر منذ شهر يناير حتى آخر يوم في الامتحانات وأنا نائمة، وكنت أحصل على دعم نفسي وجلسات علاج طبيعي من والدتي، كما أن والدي ووالدتي وأختي وأخي دعموني بقوة".

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