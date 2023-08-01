بعد أزمة ترافيس سكوت.. تفاصيل جديدة حول إقامة حفلات المطربين الأجانب بمصر

كشف الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، عن تفاصيل جديدة حول إقامة حفلات المطربين الأجانب في مصر، قائلًا: “إنه بعد أزمة ترافيس سكوت، قررت المهن الموسيقية تشكل لجنة تحري عن المطربين الأجانب”.

ترافيس سكوت:

تابع المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، فكرة إنشاء وحدة للتحري عن المطربين الأجانب قبل إقامة حفلات لهم في مصر، جاءت بعد الجدل الذي حدث حول إقامة حفل مطرب الراب ترافيس سكوت، موضحًا أنها مكونة من مجموعة شباب يتقنون اللغات الأجنبية سيتفرغون للبحث عن المطربين الاجانب قبل إقامة حفلات لهم في مصر.

وأضاف أن التقدم للوحدة سيكون من خلال الشركة المنظمة للحفل ويتم الرد عليهم مباشرة بالقبول أو الرفض في اليوم الثاني، موضحًا أن الوحدة ليست بوليسية ولكن هى للتأكد من أن المطرب لا يتسبب في حالة قلق في حفلاته وليس لديه أفكار سيئة.



وأكد أن مصر تستقبل مطربين العالم منذ سنوات طويلة من دون أدنى مشاكل ولكن النقابة تقوم بدورها للحفاظ على الشباب وأفكارهم.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد على قناة تن.

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