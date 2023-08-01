انتظام فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالبحيرة

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور محي الدين فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023 م؛ لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتى انطلقت السبت الموافق 15 يوليو.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية لها.

وقامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة الدكتورأشرف محي الدين، بتحصين 18456 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن 303 آلاف رأس ماشية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أي أمراض وبائية.

ووجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم أوجه الدعم كافة لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وناشدت المديرية جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.