إنطلاق فاعليات دورى مراكز الشباب بالمنيا

انطلقت فاعليات دورى مراكز الشباب بمحافظة المنيا ، لكرة القدم ، وذلك في نسخته العاشرة ، في دور المجموعات من خلال خمسة مباريات على ثلاثة ملاعب .

جاءت المباريات الثلاثة الأولى في المجموعة (A) على ملعب مركز شباب ناصر ملوى ، حيث تقابل مركز شباب ناصر ملوى مع اسمو العروس واسفرت عن فوز ناصر ملوى بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لأسمو العروس، فيما لعب مركز شباب قصر هور ، امام نظيره مركز شباب مدينة ديرمواس ، لينتهي بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف ، جاءت المباراة الثالثة بين قلندول ونواى ، والتى انتهت بفوز الأول لهدفين مقابل لا شئ .

وفي سياق متصل ، لعب مركز شباب المدينة (أ ) أمام سواده في أول مباريات المجموعة (B )على ملعب مركز شباب البرجاية ظهر اليوم والتى انتهت بالتعادل الايجابي لهدفين لكل منهما في مباراة قوية تتسم بالندية والإثارة ، ثم جاءت المباراة الثانية مساء اليوم على ملعب مركز شباب بني حسن الشروق بين فريقي زاوية سلطان والسرارية والتى انتهت لصالح زاوية سلطان بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

حضر المباريات الدكتور وسام فاروق مدير عام انشطة مراكز الشباب بالوزارة ، حسين فراج ، احمد مختار ، خالد الحديدى من الإدارة العامة للأنشطة بالوزارة ، كما حضر احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، الكابتن محمد عبدالجليل وكيل إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية ومنسق الدورى .

كما حضر كامل مخيمر مدير إدارة شباب ابوقرقاص ، على ملعب مركز شباب بني حسن ، ومحمد شاكر خلف ، عصام قطب مجلس إدارة مركز شباب بنى حسن الشروق ، والدكتور محمد سمير المنسق الإعلامي للإدارة ، فيما حضر علاء الدين علي مدير إدارة شباب المنيا ، والدكتور توني عبدالله رئيس قسم الرياضة بالإدارة ، على ملعب مركز شباب البرجاية ، و يحيى فاروق رئيس مجلس الإدارة ، ومحمد بشر المدير التنفيذي للمركز.

الجدير بالذكر ، أن الإفتتاح الرسمي لإنطلاق دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة على مستوى الجمهورية يتم اليوم في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب نادى المنيا الرياضي بالمنيا الجديدة ، بحضور مندى محمد عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، الذى أكد على أن دورى مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التى تنفذها الوزارة على مدى 10 سنوات

أعرب " عكاشة " عن تقديره لفريق العمل بالمشروع ، لافتا ، إلى أهمية دورى مراكز الشباب فى دعم مراكز الشباب بشكل إيجابى ، من خلال المشاركة الفعالة للشباب ، وجذبهم للمشاركة فى أنشطته المتنوعة فضلاً عن إتاحة الفرصة للمواهب المتميزة ، وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين فى مراكز الشباب، بالإضافة ، إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب ، وتفعيل دور الرياضة للشباب ، وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والإجتماعية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وفى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، وأحمد مصطفى وكيل المديرية ، ومتابعة إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية بقيادة وحيد شحاته، ومحمد عبد الجليل منسق الدوري ، نادى عبد الهادي المسؤول الإدارى .