تسمم 22 شخصًا في حفل نجاح طالبتين بالثانوية العامة في طهطا

استقبل مستشفى طهطا العام 22 شخصًا بينهم 13 طفلًا يقيمون بناحية شطورة دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج مصابين بحالة إعياء وألم بالبطن إثر تناولهم "جاتوه" بالمنزل تم شراؤه من أحد المحلات في حفل لطالبتين ناجحتين بالثانوية العامة وتم حجز المصابين بقسم الباطنة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من رئيس مباحث المديرية يفيد تلقى مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول عدد كبير من الأشخاص يقيمون بناحية قرية شطورة دائرة المركز مصابين بحالة إعياء ومغص وألم بالبطن إثر تناولهم طعام فاسد.

وانتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء قيام أسرة طالبتين بالاحتفال بنجاحهما في الثانوية العامة تناولوا جاتوه فاسد قاموا بشرائه من أحد المحلات جارٍ التوصل إليه والتحقيق معه.

نتج عنه إصابة كل من:- "أسماء . ع" 27 سنة و"آمال . م" 27 سنة و"زياد . ك" 8 سنوات و"مى . ك" 6 سنوات و"نور . م" 9 سنوات و"محمد . ا" 8 سنوات و"يوسف . ف" 4 سنوات و"ملك . ا" 12 سنة و"زياد . ع" 11 سنة و"داليا . م" 22 سنة و"إسراء . ع" 18 سنة و"هاجر. ع" 18 سنة و"فريدة . ع" 14 سنة و"نانسى . ع" 21 سنة و"شاهندة. س" 7 سنوات و"مروان . ف" 7 سنوات و"شريف . م" 37 سنة و"شيماء . ا" 15 سنة و"زمزم . ع" 5 سنوات و"يارا . ع" 8 سنوات و"هدى . م" 35 سنة بحالة إعياء ومغص وآلام بالبطن وجرى حجزهم بقسم الباطنة.

كلفت المباحث الجنائية بالتحري في الواقعة والتواصل لمحل الحلويات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.