الحبس عامين لعاطل تعدى على فتاة في مصر الجديدة

عاقبت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم، عاطلًا، بالحبس عامين بتهمة التحرش بفتاة في مصر الجديدة.

وتبين من التحقيقات أنه في أثناء سير المجني عليها بأحد شوارع مصر الجديدة تحرش بها عاطل لفظيا، موجها إليه عبارات تخدش الحياء، وأضافت التحقيقات أن الفتاة استغاثت بالمارة والأهالي الذين نجحوا في الإمساك بالمتهم وإحالته الي النيابة.

وأمام النيابة أنكر المتهم واقعة التحرش بالمجني عليها، وقال: مكنش كلامي موجه ليها ده أنا كنت بكلم صاحبتي في التليفون وهي أخدت الكلام لنفسها.

تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالي بالإمساك بعاطل خلال قيامه بالتحرش بفتاة وتوجيه عبارات مسيئة إليها.

انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان البلاغ واقتادوا المتهم إلى قسم الشرطة وحرروا ضده محضرا، ورفضت المجني عليها التصالح.

عقوبة رادعة تجاه التحرش

تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.