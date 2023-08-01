تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة ووسط البلد (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا يكشف الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023.

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وذكر التقرير أن هناك كثافات مرورية متقطعة من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فإن هناك سيولة مرورية.

وأوضح أنه بالنسبة إلى كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية، فإن هناك كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فإن هناك كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.

يوجد كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الآخر لكوبري أكتوبر

وشدد التقرير على أن هناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الآخر لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، كذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة.

ويوجد بعض الكثافات المتحركة التي ظهرت في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم سنجد بعض الكثافات بالتزامن مع نزول الموظفين.

يشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي

ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وفي كوبري الروضة توجد بعض الكثافات، أما نفق الأزهر فإنه يشهد انتظام لحركة المرور وسط سيولة مرورية في الاتجاهين.

