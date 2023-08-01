محافظ أسيوط يترأس اجتماع الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع تدوير المخلفات الصلبة

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع تدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع، والذي يجري إنشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم على مساحة 25 فدانًا بتكلفة تقديرية تقارب 200 مليون جنيه تقريبًا بمرحلته الأولى، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وبطاقة 300 طن/ يوم والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية لخدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة، التي تضم ثلاثة مراكز وهى الغنايم وصدفا وأبو تيج التي يتولد عنها كمية مخلفات بلدية صلبة تقدر بأكثر من ٣٠٠ طن/يوم، بالإضافة إلى استيعاب المخلفات، التي تأتي من المحطات الوسيطة بالمراكز بناءً على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلًا لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد وائل طه، العضو المنتدب لشركة "MI" المنفذة للمشروع، ومحمد بشير، مدير المكتب الفني للمحافظ، وحسام صلاح، مدير عام جهاز شئون البيئة بالمحافظة، والدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة، ومصطفى على، رئيس مركز ومدينة الغنايم، والمهندس أحمد صلاح، مدير إدارة المشروعات الهندسية بالمحافظة، وعنتر محمود، مدير إدارة البيئة، ورجب محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والمهندس رامي رشدي عازر، والمهندسة هبة نايل، المدير التنفيذي لشركة بابيرس لتدوير المخلفات، والمهندس فينست ريجان، عضو مجلس إدارة الشركة، والمهندس وائل صلاح، مدير مشروعات دار الاستشارات والخدمات الهندسية "diaa consult"، والمهندس محمد جمال، المدير التنفيذى للأعمال المدنية بالمكتب الاستشاري.

وبدأ الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل تنفيذه التي يجري تنفيذها منها صب القواعد وعمل الأسوار، كما استمع إلى شرح للمراحل المختلفة لعمل المجمع من جمع المخلفات ومعالجتها وفرزها ثم تجهيز المواد الخام ثم إعادة تصنيع المواد واستغلال جميع المخلفات والمخرجات في تصنيع بلاط الانترلوك ومصنع لإنتاج البلاستيك وتصنيع الورق وذلك على مساحة 18 فدانًا فضلًا عن استغلال باقي المساحة كتوسع لإنشاء مصانع لتعظيم الاستفادة من المخلفات ومحرقة وحزام أخضر حول المجمع ومناطق سيتم تشجيرها.

كما تم استعراض مقترح إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية "شجر الموز" وتعظيم الاستفادة من تلك المخلفات في تصنيع منتجات صحية منها الورق والكارتون المقوي والأخشاب فضلًا عن منتجات السماد العضوي المفيد للتربة واستمع إلى تجربة مصنع شركة بابيرس بمحافظة سوهاج وشاهد فيلمًا تسجيليًا عن المصنع ومكوناته ومراحل العمل به موجهًا بدراسة فكرة المشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة به لبحث إمكانية تنفيذه داخل مجمع تدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع والتوسع فى إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية خصوصًا مخلفات محصول الذرة بأنواعها بدلًا من قيام المزارعين بحرقها وتلويث البيئة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – أهمية مجمع تدوير المخلفات الصلبة الذي يعد إضافة إلى منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والذي سيسهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات، والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا ضمن تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية حيث سيستقبل المصنع الجاري إنشاؤه المخلفات الصلبة من 3 مراكز وهى الغنايم وصدفا وأبو تيج، بالإضافة إلى المخلفات الصلبة القادمة من المحطات الوسيطة لتجميع المخلفات بالمراكز وتدويرها والاستفادة منها في إنتاج السماد العضوي والوقود البديل مما يساعد نحو تحقيق التكامل والاستدامة في منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة، بالإضافة إلى تصنيع بلاط الانترلوك من المخلفات الصلبة والورق والبلاستيك، وذلك تماشيًا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنظومة واستكمالًا لخطة المحافظة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي والدفن مما يعد نقله حضارية كبيرة سيكون لها مردود بيئي وإيجابي على المحافظة بجميع مراكزها وقراها، لافتًا أنه تم إسناد المشروع إلى شركة "MI" وشركات ذات خبرة عالمية في مجال تدوير المخلفات الصلبة وإنشاء المصانع والمجمعات الصناعية وذلك للاستفادة من الخبرات السابقة وتزويد المجمع بأحدث المعدات على مستوى الجمهورية من خلال الاستعانة بالشركات العالمية.

وأشار محافظ أسيوط إلى جولاته الميدانية ومتابعته المستمرة لمراحل إنشاء المجمع ومتابعة معدلات التنفيذ ولقاءاته المستمرة مع مسئولي الشركات المنفذة والمكتب الاستشاري للمشروع وتذليل العقبات كافة أمام التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية مشددًا على ضرورة انشاء حزام أخضر حول المجمع والاهتمام بتشجير مساحات كبيرة منه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة واتحضر للأخضر.