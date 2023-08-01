الوكالة الأمريكية تتابع مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه بالأقصر

استقبل اللواء محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، كل من المهندس عاطف عزت مدير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيد جون هندرسون مدير مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، والسيد محمد هاشم نائب مدير المشروع؛ لطرح ومناقشه ما تم إنجازه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، في إطار مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية في إطار الأربعه محاور الرئيسية والأنشطه التابعه لها ( إدارة الأصول _ جودة الخدمة _ إستعاده التكلفه _ كفاءة التشغيل) .

حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة من خلال هذه المحاور لبرنامج الإدارة الفنية للأصول Maximo و إعداد كوادر من شباب المهندسين كمخططي للصيانة والتقييم الفني للمحطات وبناء الخطة الإستراتيجية من ٢٠٢٣ إلي ٢٠٢٨ وتنفيذ برنامج تحسين لوحات معامل القدرة، والأرتقاء بأداء القطاع التجاري و إستخدام الوسائل الحديثة في التحصيل.



وجدير بالذكر أنه تم تسليم شهادة الجودة (الأيزو ١٧٠٢٥) لحصول عدد خمس معامل منهم أربع معامل مياه وواحد معالجة صرف صحى،



وتعد الأيزو شهادة دولية تعطي الثقة للمعامل لعمل الإختبارات والتحاليل المعملية اللازمة لضمان خروج المياه بجوده عالية كما أن نتائجها يعد بها ولها قبول في أي دولة علي مستوي العالم.



وأشاد يحيى بالجهد المبذول والمقدم من مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة والدعم الفني لتأهيل العاملين بقطاع الجوده كما أشاد بالجهد المبذول المقدم من قطاع الجوده لإستمرارية العمل وحرصهم علي حصول الإعتماد من قبل المجلس الوطني للإعتماد (EGAC) لتأكيد ثقة النتائج والإعتراف الدولي لها كما أشاد رئيس قطاع الجوده ومدير عام المعامل ومدير عام الجوده بدعم المشروع الفني للحلول المتكاملة والمتمثل في مكتب تترا بدعهم الفني لهم و بدعم رئيس مجلس الإدارة مادياً ومعنوياً لرفع كفاءة وتطوير المعامل لوصول منتج المياه إلى المواطن بصورة جيدة.