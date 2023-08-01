تموين المنيا: "تحرير 86 محضرًا في حملات على المخابز والأسواق"

شنت مديرية التموين بالمنيا، حملات مكثفة لمتابعة المخابز البلدية وأسواق، وأسفرت الحملات التموينية المكبرة عن ضبط 86 مخالفة تموينية متنوعة ببعض المحال التجارية والمخابز.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها.

وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية المكبرة تمكنت من ضبط 79 مخالفة للمخابز البلدية متنوعة بينها 18 مخالفة نقص وزن- 10 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 8 مخالفات لعدم وجود سجل تجارى - 4 لعدم وجود ميزان - مخالفة تجميع وتصرف فى حصة الدقيق المدعم - 38 مخالفة أخرى).

وتمكنت الحملات التموينية، من ضبط ٧ مخالفات بالأسواق، شملت ( 3 مخالفات للبيع بأزيد من السعر الرسمي - مخالفات لسلع مجهولة المصدر - مخالفة للبيع من دون ترخيص ).

وقال وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن حملات التموين مستمرة بشكل مكثف لضبط الأسواق، مشيرًا إلى وجود تنسيق تام بين الأجهزة المعنية كافة، من أجل تنفيذ الحملات الرقابية.