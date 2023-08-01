وفاة شاب غرقًا في مياه ترعة قمري بالشرقية

توفي شاب غرقًا فى مياه ترعة قمري بنطاق مدينة القرين في محافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان من قبل قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، ونقله جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين بوصول "رمضان. ص. ح" 28 عامًا، مقيم بالقلعة بنطاق دائرة مدينة القرين، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وتسليم الجثمان لذويه، كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.