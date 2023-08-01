أمطار غزيرة تودي بحياة 11 شخصًا في العاصمة الصينية بكين

تساقطت أمطار غزيرة في العاصمة الصينية بكين ناجمة عن الإعصار دوكسري، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وفقدان 27 آخرين، وذلك حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين)، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في الصين.

وأصدرت سلطات بكين، الاثنين، أعلى مستوى إنذار من فيضانات.

وأفادت مذكرة صادرة عن السلطات أن أجزاء كبيرة من ضواحي العاصمة "تواجه خطر الانهيارات والانزلاقات الأرضية والوحلية"، مرفقة بإنذار من المستوى الأحمر للفيضانات.

ونجمت الأمطار الغزيرة عن الإعصار دوكسوري الذي أوقع ما لا يقل عن ستة قتلى في الفلبين.

وحلت العاصفة الاستوائية على شمال الصين منذ الجمعة بعدما تراجعت قوة الإعصار.

وأفادت الأرصاد الجوية في بكين أن 170,9 ملم من المياه انهمرت على العاصمة خلال أربعين ساعة بين مساء السبت وصباح الاثنين، ما يكاد يعادل متوسط المتساقطات لكامل شهر يوليو عادة.

الإعصار دوكسوري

وضعت الصين، السبت، جزءًا من البلاد في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك العاصمة بكين، مع توقع هطول أمطار غزيرة فيما يكتسح الإعصار "دوكسوري" الطرف الآخر من البلاد.

ويشمل الإنذار الأحمر، الساري من الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينتش) منطقة شاسعة يعيش فيها مئات الملايين، بما في ذلك بكين ومدينة تيانجين المجاورة ومقاطعتي خبي في الشمال وشاندونغ في الشرق، وفق خدمات الأرصاد الجوية.

والسبت، بدأت الأمطار تهطل على شمال الصين مع تقدم الإعصار "دوكسوري"، أحد أقوى العواصف التي تضرب البلاد منذ سنوات، نحو العاصمة بكين بعد أن اجتاح الفلبين وتايوان وضرب ساحل الصين.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن منطقة واسعة تشمل العاصمة تواجه احتمال التعرض لكوارث العواصف المطيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وأشارت إلى أن هذه المخاطر تتراوح من متوسطة إلى عالية. ومن المتوقع أن تصل العواصف الرعدية في العاصمة ذروتها، السبت.

ومن المتوقع تراكم أمطار بارتفاع 100 مليمتر أو أكثر على 220 ألف كيلومتر مربع في ظل توغل الإعصار في اليابسة، وهو أمر من المتوقع أن يؤثر على 130 مليون شخص.

وأضافت الإدارة أن "شدة الإعصار دوكسوري آخذة في الضعف لكن التأثير لم ينته بعد"، مطالبة المواطنين باليقظة وتجنب المناطق شديدة الخطورة في مناطق بكين-تيانجين-خبي والتي يمكن أن يصل هطول الأمطار فيها إلى 600 مليمتر.

وربما ترتفع مستويات الأنهار الصغيرة والمتوسطة خلال الأيام المقبلة إلى أعلى من المستويات المقلقة في جنوب بكين ووسط إقليم خبي وبعض الأجزاء في غربه وبعض الأجزاء الشرقية في إقليم شانشي وبعض المناطق الشمالية في إقليم خنان، بينما يحتمل حدوث سيول ومخاطر جيولوجية في أنحاء المناطق الجبلية.

إجلاء آلاف الأشخاص

وعلقت سلطات بكين الأحداث الرياضية وتم إغلاق عدد من المواقع السياحية والمتنزهات. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن إدارة السيطرة على الفيضانات في المدينة قالت إنها نشرت 203230 فرد إنقاذ وإن 3031 شخصا جرى إجلاؤهم.

و"دوكسوري" هو أقوى إعصار يضرب الصين هذا العام وثاني أقوى إعصار يضرب إقليم فوجيان جنوب شرق البلاد منذ الإعصار ميرانتي في عام 2016. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ذلك تسبب في إغلاق المدارس والمؤسسات بالإضافة إلى إجلاء العاملين من حقول النفط والغاز البحرية.

ومنذ بدء توثيق السجلات في 1951، وصل 12 إعصارا آخر فقط إلى بكين أو عبر من خلالها، وكان أعظمها أثرا إعصار في 1956 تسبب في هطول أمطار بارتفاع 249 مليمترا.

وضعفت شدة الإعصار عند تحركه جهة الشمال الغربي وتوغله في اليابسة ليتحول إلى عاصفة مدارية في إقليم آنهوي في وقت مبكر من اليوم السبت، إذ بلغت سرعة الرياح به 30 كيلومترا في الساعة، لكن مع تواصل انخفاض سرعة الرياح، صار تحديد مركز "دوكسوري" أصعب.

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